Maroc: Découverte d'un nouveau dinosaure bien préservé

Le plan d'action 2017-2021 du ministère de la Culture et de la Communication se veut un mécanisme pour… Plus »

Il mesurait 5,5 mètres de longueur et devait peser 1,3 tonne. Il manque les deux derniers mètres, dont les pattes postérieures et la queue. Mais toute la partie antérieure, de la tête au bassin, est presque intacte à l'exception d'une portion du membre avant gauche. Le pied droit est notamment parfaitement conservé en trois dimensions.

Ce nouveau membre de la famille des nodosaures, baptisé Borealopelta markmitchelli, est une espèce d'herbivore cuirassé. Vieux de 110 millions d'années, il a été mis au jour par hasard dans une mine à ciel ouvert dans la province canadienne d'Alberta en mars 2011. Après avoir été extirpé méticuleusement de son carcan de roche --plus de 7.000 heures ont été nécessaires--, il est désormais exposé au musée Royal Tyrrell de paléontologie, à Drumheller (Alberta). "Ce nodosaure est vraiment remarquable car il est recouvert de sa peau écailleuse bien préservée et en trois dimensions ce qui révèle la forme initiale de l'animal", explique Caleb Brown, un scientifique du musée.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.