Congo-Kinshasa: Apprêté, CNSA - Le projet de règlement intérieur déposé à la Cour Constitutionnelle

Jusque-là, le Conseil National de Suivi de l'Accord n'affiche pas complet car, deux vice-présidents manquent. D'où, la question : qu'en est-il des tractations menées pour ramener Kamerhe et le Front à la table ? Les échos ne sont nullement reluisants. Kamerhe dont l'UNC fait des yeux doux au Rassop ne transige pas quant à son boycott. Et, le Front pour le Respect de la Constitution qui subit la fronde de Lumuna Ndubu ne compte visiblement pas céder aux sirènes du CNSA d'Olenghankoy. Mais, toutes ces contradictions bues, l'opinion se demande quand est-ce que le CNSA sortira de sa douloureuse naissance pour tabler avec le Gouvernement et la CENI sur l'évaluation du processus électoral afin de répondre à la question de l'heure, à savoir : y aura-t-il ou pas élections avant le 31 décembre 2017 ?

Ce, pour qu'elle puisse examiner sa compatibilité avec les lois et la Constitution du pays. La charge de la rédaction de ce projet de règlement d'ordre intérieur, pour rappelle, avait été confié à une commission chapeautée par Me Matadi Nenga à la suite de la première réunion de cette institution d'appui à la démocratie en RDC, le lundi 24 juillet 2017. Si le texte réussi son examen de conformité à la Haute Cour, il reviendra à la plénière du CNSA de le valider afin qu'elle entre en vigueur, a-t-il été rapporté à votre journal. Toutefois, si sur ce dossier il appert que les choses bougent, sur d'autres, encore bien urgentes, c'est quasiment le statu quo. La loi sur le CNSA devra attendre la rentrée parlementaire de Septembre pour être traitée au Parlement congolais.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.