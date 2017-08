Afrique: Classement FIFA juillet 2017 - La RDC monte à la 2ème place en Afrique derrière l'Egypte !

La République Démocratique du Congo ne fait que monter à chaque classement Fifa de ces derniers mois. Elle occupe désormais la 2ème place en Afrique, et 28ème dans le Monde.

En tout cas, c'est le résultat du classement du mois juillet 2017, publié hier jeudi 10 août, au siège de la Fifa, à Zurich, en Suisse. Le classement du mois août sera publié le 14 septembre prochain.

C'est un exploit pour les Léopards de ces quatre dernières années conduits par Jean-Florent Ibenge qui ont réalisé et continuent à réaliser des performances jusqu'à atteindre ce classement que la RDC n'a jamais atteint dans toute son histoire. Il faut dire que c'est depuis 2013, juste après la Can organisée en Afrique du Sud que la RDC a commencé à gagner des places dans ce classement mensuel de la Fifa. C'était le retour de la RDC sur scène après sa dernière participation à la Can de 2006. En 2014, Florent Ibenge prend l'équipe, alors qu'elle était très loin dans ce fameux classement, même pas dans le top 100 au Monde.

Premier exploit, les Léopards battent les Eléphants de la Côte d'Ivoire, au stade Félix Houphouët, à Abidjan (4-3), une équipe pleine des stars à l'époque, dont Yaya Touré, et, atterrissent à la Can Guinée-équatoriale 2015 avec une bonne note. Comme si cela ne suffisait pas, au finish, la RDC arrache la médaille de bronze de cette Can. C'est le départ. En 2016, elle va au Chan, à Kigali, et gagne la compétition. Elle est sacrée championne. Sur son chemin, tous les pays limitrophes se mettent à genoux. En 2017, les Léopards rentrent à la Can au Gabon, et frôlent les demi-finales. Le Maroc (0-1) et le Togo (1-3) en savent quelque chose. Aux éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, les Léopards sont en bonne posture. La Lybie (0-4) et la Guinée (1-2) peuvent bien témoigner.

Ce n'est même pas à la Tunisie de venir dire le contraire d'ici trois semaines pour la troisième journée. C'est cette performance qui a fait de la RDC ce qu'elle représente à ce jour. Elle est deuxième en Afrique derrière l'Egypte. Elle est suivie par le Sénégal, la Tunisie, le Cameroun, le Nigeria, le Burkina-Faso, l'Algérie, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Mali, l'Afrique du Sud, la Guinée, l'Ouganda, le Congo, le Kenya, la Lybie, la Mauritanie, le Gabon, le Madagascar, le Benin, la Guinée-Bissau et la Zambie.

La RDC à une longueur...

Avec cette deuxième place, il ne reste plus qu'à la RDC de monter d'une longueur, détrôner l'Egypte et devenir Reine d'Afrique. Et ce n'est qu'une affaire de jours. Déjà ce vendredi 11 août, les Léopards jouent contre les Diables Rouges du Congo, au stade de la Concorde de Kintele, à une vingtaine de Kilomètre de Brazzaville. Les Léopards en provenance d'un stage à Rabat, au Maroc, ont pris connaissance de cette pelouse de Kintele, sous les encouragements d'une forte délégation des Kinois qui a traversé le fleuve Congo en début d'après midi.

Coup d'envoi du match, 15h30', heure de Kinshasa. Un match important du troisième et dernier tour des éliminatoires Chan Kenya 2018. Le match retour c'est dans une semaine à Kinshasa. Un autre rendez-vous en perspective, c'est contre la Tunisie, le 1er septembre pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, et le retour quatre jours plus tard. Le prochain classement de la Fifa prendra en compte ces quatre matches. Si les Léopards se comportent bien, peu importe la prestation des Pharaons, la première place en Afrique est mise en jeu. Florent Ibenge et ses poulains sont sur le point de graver leurs noms dans le livre d'Or du football congolais.

Un autre aspect, décidément à ce niveau, la RDC doit cesser de jouer des matches amicaux contre n'importe quelle équipe. Elle doit par contre négocier des bons adversaires comme le Brésil, l'Allemagne, l'Argentine, la Suède, la Pologne, le Portugal, le Chili, la Colombie, la France, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre etc., ces puissantes nations du moment en termes de football rangées en ordre utiles.

En Afrique, la RDC doit chercher ses adversaires dans le top 10, où on retrouve des nations comme l'Egypte, le Sénégal, la Tunisie, le Cameroun, le Nigeria, le Burkina-Faso, l'Algérie, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Quant on a atteint un niveau, on doit travailler de manière à progresser davantage. Les pays les plus loin classés doivent cesser d'être la cible des managers de l'équipe nationale de la RDC pour des matches amicaux.

Voici les 23 Léopards Chan qui jouent ce vendredi à Brazzaville

Gardiens

Matampi Vumi Ley (TP Mazembe)

Kalambay Katembwe Auguy (SM Sanga Balende)

Lunanga Kyalemaniwa Jackson (OC Muungano/Léopards U-20)

Défenseurs

Bompunga Botuli Padoue (AS V.Club)

Kayembe Ndotoni Christian (DCMP)

Bangala Litombo Yannick (AS V.Club)

Mundeko Zatu Kevin (TP Mazembe)

Issama Mpeko Djo (TP Mazembe)

Amale Mukoko Dieumerci (DCMP)

Ngonda Muzinga Glody (AS V.Club)

Djuma Shabani Wadol (FC Renaissance)

Zola Kiaku Arsène (TP Mazembe)

Médiateurs

Mika Miche-Miche (TP Mazembe)

Gikanji Doxa-Doxa (DCMP)

Munganga Omba Nelson (AS V.Club)

Mozeviko Veko Joël (CS Don Bosco)

Mande Lusiela (SM Sanga Balende)

Attaquants

Ben Malango (TP Mazembe)

Makusu Mundele Jean-Marc (DCMP)

Vini Bongonga (DCMP)

Kazadi Kasengu (DCMP)

Meschak Elia (TP Mazembe)

Kanda-A-Mukok Déo (TP Mazembe)