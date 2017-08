Maroc: Insolite - Cartes postales

Le plan d'action 2017-2021 du ministère de la Culture et de la Communication se veut un mécanisme pour… Plus »

"Cher Farouk, tu dois savoir que la vie est meilleure dans la douce France. Nous espérons que tu nous retourneras bientôt", dit la carte postale de la police française adressée à Farouk Hachi, ajoutant : "Tu nous manques!" Les dessins représentent la Tour Eiffel, un croissant, une bouteille de vin rouge et un homme en marinière, coiffé d'un chapeau de la Révolution française et tenant une baguette. Farouk Hachi est présenté comme le chef d'un gang à qui 15 braquages de banques sont reprochés. Condamné par contumace à 20 ans de prison en 2009, il se trouverait dans les pays du Bénélux et aurait des attaches dans le nord de la France. Derrière cette campagne humoristique se cache un objectif très sérieux: celui d'inciter les gens à se rendre sur le site Internet d'Europol, dans l'espoir de retracer les criminels. Depuis le lancement de la liste des "plus recherchés" sur le site www.eumostwanted.eu en janvier 2016, 36 personnes ont été arrêtées, dont 11 en conséquence directe d'informations transmises à Europol.

Les forces de police européennes vont poster cet été sur le site d'Europol une série de cartes postales adressées aux 21 criminels les plus recherchés du continent, dans le but de retrouver ces fugitifs.

