Cameroun: Eglise évangélique - Affectations de personnels suspendues

D'aucuns estiment que le statu quo a été imposé par l'autorité administrative, mais le Révérend Philippe Nguété, SG de l'EEC se défend : « C'est une décision qui est d'abord venue de l'EEC et soutenue par la suite par l'administration. Nous l'avons réaffirmée au ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation.

A situation exceptionnelle, décision exceptionnelle ! « Sage décision », soutient un patriarche, ancien d'église à la paroisse de Nlongkak à Yaoundé. « Elle va dans le sens de l'apaisement des esprits et elle est digne de la cause de l'unité défendue par la mission pastorale », explique-t-il.

D'ordinaire, le Conseil synodal général de l'Eglise évangélique du Cameroun (EEC) du mois de juillet débouche sur le mouvement des pasteurs et du personnel des œuvres. Cette année, on a dérogé à la règle et c'est une grande première dans la vie de l'EEC. Pas d'affectation, pas de mutation, pas de nomination cette année.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.