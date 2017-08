Afrique: Les échanges commerciaux entre le Mexique et l'Afrique multipliés par 20 entre 2000 et 2016

Les échanges commerciaux entre le Mexique et l'Afrique se sont multipliés par 20 entre 2000 et 2016, passant de 42 à 857 millions de dollars, selon l'organisme fédéral mexicain en charge de promouvoir le commerce extérieur et les investissements directs à l'étranger, ProMexico.

"Bien que les Etats-Unis de Mexique ont à peine une douzaine d'ambassades en Afrique, la coopération économique et commerciale avec les pays africains a déjà porté ses fruits dans un continent de plus d'un milliard de personnes", a déclaré à la presse le directeur de ProMexico, Carlos Sánchez Pavón.

Pour renforcer ses échanges commerciaux avec l'Afrique, le gouvernement mexicain a dû penser en dehors des sentiers battus, a-t-il souligné dans une interview publiée par le journal Sinembargo, notant que l'internationalisation des entreprises mexicaines sur le continent est la clé de cette performance, rapporte la MAP.

Les économies africaines sont en plein essor et bénéficient d'une croissance exceptionnelle, d'où cette politique d'implantation en Afrique, a expliqué M. Sánchez Pavón, soulignant : "Nous sommes présents également en Afrique du Nord, notamment au Maroc où des missions d'exploration ont permis l'implantation du groupe Bimbo, le plus grand fabricant de pain mexicain du monde".

En plus de l'accompagnement des grandes entreprises mexicaines, ProMexico travaille avec les PME pour les encourager à internationaliser leurs activités en Afrique, a-t-il dit, relevant que l'organisme s'active avec les pays africains ayant le plus grand potentiel pour renforcer les relations économiques bilatérales dont le Maroc, la Côte-d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Kenya et l'Ethiopie.

Le Mexique, associé aux Etats-Unis et au Canada par l'accord Alena et lié avec plusieurs pays de l'Amérique du Sud par le marché commun du sud (Mercosur), est la principale zone de libre-échange dans le monde.