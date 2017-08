Selon les résultats des dernières élections locales au Cameroun, 17 conseillers municipaux autochtones issus des peuplements forestiers pygmées (Baka et Bagyeli), et 48 conseillers municipaux Mbororos,

« Malgré d'indéniables efforts accomplis par les pouvoirs publics, les partis politiques et le pouvoir judiciaire, les autochtones restent faiblement représentés dans les fonctions électives au niveau local », a cependant mentionné Samuel Nguiffo le secrétaire général (Sg) du Ced. Pour le patron de cette Ong qui travaille à la défense des droits des communautés pour ce qui est de l'exploitation des ressources naturelles, il reste encore à l'Etat, de fournir plus d'efforts afin que les peuples autochtones accèdent aux fonctions électives (députés, conseillers municipaux, sénateurs).

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.