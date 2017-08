Ile Maurice: Le DG du Trésor, Pierre-Jean Feno limogé

Tout comme Pierre Jean Feno, Alexandre Randriana¬solo est arrivé au poste de secrétaire général de ce département ministériel en mars 2015.Son prédécesseur n'est autre que l'actuelle ministre des Finances et du budget, Vonintsalama Andriam¬bololona. Il a été au devant de la scène ces derniers temps pour défendre la politique de ce ministère. La dernière en date est le dénouement de la crise lors de la grève de certains employés de l'administration douanière. Bras droit de Gervais Rakotoari¬manana, l'ancien directeur général, cet inspecteur général de l'État était surtout connu pour son éthique et sa droiture dans la gestion des affaires de l'État. Il laisse maintenant sa place à un cadre de la banque centrale. Falihery Rajaobelina avait occupé le poste de fondé de pouvoir au sein de la Banky Foiben'i Madagasikara.

Pierre Jean Feno a subi tous les mots et maux de ses détracteurs à sa nomination. Mais plus tard, il a été bien accueilli dans cette direction générale. C'est peut-être la raison de sa discrétion. Les apparitions dans les médias de cet inspecteur du trésor sont très rares malgré sa performance. Il a réussi à imposer des réformes basées sur l'utilisation des nouvelles technologies, la transparence et l'indépendance.

