Cameroun: Le CODE - La délégation Laurent Esso vient à Londres à ses risques et périls

Le dictateur Paul Biya s'est résolu de dépêcher auprès de la Diaspora une curieuse mission dont l'objectif serait d'expliquer aux Camerounais de la Diaspora la situation qui prévaut dans les régions anglophones martyrisées par son régime aux abois.

La démarche du dictateur est d'un cynisme criminel, lorsque nous savons que l'ordre a été explicitement donné par lui pour

Humilier les Anglophones qui ne demandent qu'à être respectés et reconnus comme citoyens Camerounais à part entière

Violer et dénuder les étudiantes sur les Campus de Bamenda et de Buea

Commettre un massacre contre les populations anglophones qui n'ont pas encore fait le deuil de leurs filles et fils tués par une soldatesque dangereusement tribalisée et barbare.

Transformer les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en territoires occupés

Arrêter et déporter dans les geôles infestes de Yaoundé les activistes et les leaders Anglophones qui y sont toujours pris en otage et traités comme des animaux

Organiser une parodie de procès pour les humilier encore plus

Fidèle à sa ligne idéologique qui reconnait le bien-fondé du retour à l'Etat Fédéral qui garantit aux Anglophones le droit inaliénable à leurs specifites historiques, culturelles, juridiques et académiques le CODE s'interroge sur ce réveil brutal du dictateur Paul Biya qui, au lieu de libérer les leaders Anglophones pris en otage démilitariser les régions Anglophones

Créer une commission d'enquêtes indépendante sur les atrocités commises dans les régions Anglophones, en particulier les viols commis sur les étudiantes

Reconnaitre les revendications fédéralistes qui sont historiquement fondées a choisi d'envoyer des délégations budgétivores pour une tournée d'explication inutile, qui va permettre aux membres desdites délégations d'abuser une fois de plus des fonds publics.

Considérant ce qui précède, et considérant que Paul Biya doit trouver des réponses adéquates aux revendications anglophones sur place au Cameroun et non à l'extérieur

Le CODE a mis en état d'alerte maximale sa Cellule Opérationnelle, avec pour instruction de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre le séjour à Londres de Laurent Esso et sa delegation le moins agréable possible

La Cellule Opérationnelle est libre de choisir les options qui lui conviennent pour accomplir sa mission