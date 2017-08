Maroc: Jacob Zuma, l'insubmersible président qui résiste à tous les scandales

Le plan d'action 2017-2021 du ministère de la Culture et de la Communication se veut un mécanisme pour… Plus »

Il parvient au pouvoir en s'appuyant sur l'aile gauche de l'ANC et les syndicats, indisposés par la gestion trop libérale de l'élitiste Thabo Mbeki, son antithèse. Il incarne alors les espoirs de promotion des plus pauvres.

Marié six fois, il a quatre femmes et une vingtaine d'enfants. Il est en outre divorcé de l'ex-présidente de la Commission de l'Union africaine Nkosazana Dlamini-Zuma, pressentie comme l'un de ses possibles successeurs à la tête du pays.

Mardi, pour la quatrième fois depuis 2015, les députés étaient appelés à voter une motion de défiance contre le chef de l'Etat. Une fois de plus, il s'en est sorti et compte bien rester au pouvoir jusqu'à la fin de son mandat, en 2019.

Homme de réseaux, tacticien éprouvé et, surtout, doté d'un "nez" politique particulièrement fin, Jacob Zuma a réussi à naviguer entre les écueils et les déboires tout au long de son règne.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.