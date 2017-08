Maroc: Essaouira à l'heure de la Hadra féminine et de la musique de transe

La ville d'Essaouira accueillera, du 17 au 19 août courant, la 5è édition du Festival international de hadra féminine et de la musique transe, à l'initiative de l'Association des Haddarates Souiriattes.

Cet événement éclectique et riche en couleurs, se veut une mise en valeur de la présence de la femme dans le domaine des arts et de la culture, ainsi que de la musique sacrée, soulignent les initiateurs de ce rendez-vous artistique.

Véritable lieu de revalorisation des musiques traditionnelles et féminines à dimension internationale, le Festival ambitionne également de sensibiliser aux croyances et coutumes soufies, souvent méconnues du grand public, et d'offrir un large panorama culturel où, le genre féminin est multiple, ajoute-t-on de même source.

Selon la présidente du festival, Mme Latifa Boumazzourh, cette 5è édition démontre que ce rendez-vous annuel culturel et artistique a franchi une grande étape vers le professionnalisme.

De son côté, Al Khansaa Saddiki, directrice du Festival, a rappelé que cet événement consacré à la parole de femmes-artistes, s'est imposé désormais, comme l'un des meilleurs du genre au Maroc, faisant savoir qu'il investira plusieurs sites historiques de la Cité des Alizés dont Bab Marrakech, le Musée Sidi Mohammed Ben Abdallah, et la place Moulay El Hassan.

Et de poursuivre que le Festival réaffirme ainsi toutes ses valeurs et son originalité en militant pour la pluralité, la place de la femme-artiste et la solidarité.