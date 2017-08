Maroc: Record historique de consommation d'électricité au Maroc

Le plan d'action 2017-2021 du ministère de la Culture et de la Communication se veut un mécanisme pour… Plus »

Ainsi, à fin mai 2017, la consommation cumulée de l'énergie électrique s'est affermie de 3,6%, après une augmentation de 1,6% une année auparavant, en rapport avec la hausse de celle de très haute, haute et moyenne tension de 4,4% (+6,2% pour celle du secteur industriel et +3% pour celle des distributeurs) et de celle destinée aux ménages de 0,9%, avait fait remarquer la DEPF.

Selon ses explications, le bon comportement des ventes de l'énergie de très haute, haute et moyenne tension (+8,4%), recouvrant l'amélioration de celles adressées, principalement, au secteur industriel (+13,4%) et celles attribuées aux distributeurs (+4,5%), avait grandement contribué à cette évolution.

Dans sa note, ce département relevant du ministère de l'Economie et des Finances avait ajouté qu'à fin mai 2017, « la production de l'énergie électrique s'est améliorée de 1,9%, après une hausse de 1% il y a une année, nourrie de l'accroissement de la production de l'ONEE de 5,2% et de celle des projets développés dans le cadre de la loi 13-09 relative aux énergies renouvelables de 22,8%, atténué par une légère baisse de la production privée de 0,9% ».

En effet, « ces records sont dus, notamment à l'utilisation massive de la climatisation et des pompages agricoles pour les besoins d'irrigation et ce, en raison de la période de forte chaleur qu'enregistre actuellement l'ensemble des régions du Royaume », a-t-il souligné.

« Le Maroc a enregistré des records historiques de la puissance électrique appelée, aussi bien au niveau de la pointe du matin que celle du soir du lundi 7 août 2017 ainsi que de la consommation journalière en énergie électrique le mardi 8 août 2017 », a annoncé l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONE).

La consommation d'énergie électrique a grimpé en flèche. Elle a enregistré des records historiques en début de semaine, plus précisément dans les journées de lundi 7 et mardi 8 août.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.