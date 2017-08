L'édition inaugurale de ce sommet sur les investissements en Afrique, organisée sur le thème « "Créer des synergies et construire des passerelles avec l'Afrique", se tiendra du 18 au 21 octobre 2017 à Johannesburg en Afrique du Sud. L'activité est co-organisée par Tropics Media Group de Vénicia Guinot, une entrepreneuse originaire du Congo-Brazzaville.

Tropics Business Summit, expliquent les organisateurs dans un communiqué, a notamment pour objectif de mobiliser des investissements directs étrangers en faveur du continent africain, tout en favorisant les partenariats intra-africains, en vue d'accélérer l'émergence économique et le développement des pays sur le continent.

« Les fondateurs du Tropics Business Summit, Sommet sur les Investissements en Afrique, se positionnent comme des ambassadeurs du commerce intra-africain et deviennent ainsi des partenaires de confiance pour accompagner les entrepreneurs africains à rencontrer leurs pairs ainsi que des investisseurs qui se mettent, eux aussi, à la conquête des opportunités d'affaire sur le continent », fait-on savoir.

Cette première édition, indiquent les organisateurs, réunira un peu plus d'une centaine d'entreprises africaines et internationales, des institutions bancaires, des agences de financement de projets, des porteurs de projets, des agences d'appui à l'entrepreneuriat, des institutions de promotion des investissements et du développement, des collectivités urbaines ou régionales et divers autres acteurs publics et privés du développement socio-économique.

À cet effet, précise-t-on, un accent particulier sera mis sur le développement de 5 secteurs considérés comme des piliers de la transformation et de l'émergence économique du continent : les infrastructures ; les énergies renouvelables; l'agriculture et l'agro-transformation ; les technologies de l'information et de la communication et les télécommunications.

Les participants pourront ainsi s'engager sur des opportunités concrètes d'investissements ; mobiliser des financements ; nouer des partenariats d'affaires ; explorer de nouveaux marchés ; s'ouvrir à l'international ; initier des partenariats novateurs de coopérations économiques entre les collectivités locales (urbaines ou régionales).

Sommet plurilingue

Le Tropics Business Summit, précisent les organisateurs, sera plurilingue afin de briser les barrières linguistiques et d'améliorer les interactions entre les marchés francophones, anglophones, lusophones et arabophones.

En outre, fait-on savoir, le développement de l'entrepreneuriat africain sera aussi au cœur des préoccupations de cette édition, avec des opportunités de financements internationaux et des accompagnements multiformes pour les PME africaines.

Le Tropics Business Summit est organisé, avec la participation du gouvernement de la République d'Afrique du Sud, par le Tropics Media Group, CrebMultimédia et Merits Services, trois groupes dont les promoteurs sont des citoyens africains basés en Afrique du Sud.

« De ce fait, le sommet et son dîner de gala deviennent des plates-formes profitables à l'écosystème touristique local et l'entrepreneuriat, ainsi qu'un levier majeur d'attractivité touristique », se réjouissent les organisateurs.

Une partie de la vente des tickets du sommet et de son dîner de gala ira vers deux causes importantes.

La première est la campagne internationale « Forever changed global awareness campaign » sur la sensibilisation au cancer du sein et un documentaire basé sur la vie de la survivante sud-africaine Addi Lang.

La deuxième cause est le financement du Makeba center for girls, fondé par le Dr Miriam Makeba, pourvoyant un toit aux filles dénuées de ressources et/ou abusées entre les âges de 11-18 ans.