Un match qui s'est soldé par le score de 3-0 pour la Roja chilienne. En début juillet également, les Etalons locaux ont battu leurs homologues du Togo, toujours en préparation pour le CHAN par 2 buts à 0. Mais avant cela, Saboteur et ses ouailles s'étaient retrouvés en Thaïlande pour un tournoi quadriennal où ils ont occupé la 3e place. Et pour terminer, les locaux burkinabè viennent de rentrer du Maroc où ils ont participé également à un mini-tournoi. Autant de matchs de préparation qui doivent permettre aux Burkinabè de mettre toutes les chances de leur côté pour envisager sereinement la qualification à partir de ce match-aller à domicile. Seulement, il faut noter que le groupe de saboteur a connu plusieurs visages depuis sa formation.

L'heure de la vérité a sonné pour les Etalons locaux. Les poulains de Drissa Malo Traoré dit Saboteur devront restituer, ce samedi 12 août 2017, à 16heures, les acquis de leur longue préparation capitalisée après plusieurs matchs amicaux. En effet, l'équipe de Saboteur en lutte pour le ticket qualificatif pour Kenya-2018 contre le Ghana a bénéficié dans le cadre des préparatifs de ces éliminatoires, d'un match international amical en aller et retour contre les Ecureuils locaux du Bénin. Le score s'était soldé par 1 but partout à l'aller et également d'un résultat nul de 2 buts partout au retour. Toujours pour préparer la double confrontation face aux Black Stars locaux, Drissa Traoré dit Saboteur et ses poulains renforcés par des professionnels sont allés affronter le Chili.

