Mais, la jurisprudence qu'on a voulu instaurer pour museler les journalistes et les cyber-activistes n'a pas pu l'être », a-t-il estimé. Selon Lookman Sawadogo, le statut de journaliste n'est pas à géométrie variable. « On est journaliste tant qu'on produit des œuvres à vocation d'informer, peu importe le support », a-t-il expliqué. Pour ses avocats-conseils également, c'est une décision satisfaisante, mais un peu entachée par le fait que le tribunal ne se soit pas prononcé sur la loi applicable.

Car, la décision du tribunal reflète ce qui est attendu de la justice au Burkina Faso. « Pour moi, ce procès était une cabale contre ma personne. Le fait que le tribunal s'en soit tenu à dire le droit restaure dans notre esprit une justice qui se veut réellement indépendante et qui fait tout pour l'être », a-t-il déclaré. Il a déclaré également sa satisfaction du point de vue de la consolidation de la liberté de la presse au Burkina Faso. « On avait craint que ce procès serve de prétexte pour assassiner la liberté de la presse et la liberté d'expression.

Accusé de diffamation et poursuivi en justice par des magistrats, le directeur de publication du journal Le Soir avait craint à un corporatisme des juges. Finalement, il n'en a rien été puisqu'il a été relaxé. En effet, le Tribunal de grande instance de Ouagadougou (TGI) a estimé que les faits de diffamation reprochés au journaliste n'étaient pas assez établis, dans son verdict rendu, le jeudi 10 août 2017. Mais, ce n'est pas encore la joie dans le camp Lookman, « parce que l'autre partie peut toujours faire appel et tout peut changer ». Toutefois, M. Sawadogo s'est déclaré déjà satisfait.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.