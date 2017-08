Burkina Faso: Jeux de la Francophonie - Un million pour primer l'or

Le ministère des Sports et des Loisirs a organisé, le mardi 8 août, une conférence de presse pour exposer le bilan de la participation des athlètes burkinabè aux jeux de la Francophonie Abidjan 2017.

La satisfaction est revenue en boucle dans la bouche des principaux animateurs de ce point de presse car pour la première fois, la délégation burkinabè rentre au bercail les mains pleines de médailles.

Du 21 au 30 juillet, une délégation de 208 personnes composée d'athlètes, d'artistes, d'encadreurs, d'officiels techniques, des membres du comité de pilotage, des officiels et des personnes-ressources ont pris part aux VIIIes jeux de la Francophonie à Abidjan. Les athlètes Marthe Yasmine Koala (100m haie et saut en longueur) et Hugues Fabrice Zango (triple saut) ont permis au Ditanyè de résonner trois fois dans la capitale ivoirienne. A ces trois médailles d'or sont venues s'ajouter quatre en argent et deux en bronze. Une performance qui hisse le Burkina Faso au 10e rang parmi les 42 pays classés.

Le chef de mission, Boubacar Gansoré, a déploré des blessures en lutte, en cyclisme et en judo avant de préciser que le Burkina a pris part aux jeux dans sept disciplines. Les tensions de trésorerie n'ont pas pu permettre une préparation adéquate des athlètes sur une longue période, car de 400 millions FCFA comme budget estimatif, cette somme a été fortement rognée et la délégation a finalement reçu 298 417 660FCFA, selon les dires du directeur de l'administration et des finances, Victor Kouraogo. Toute chose qui a impacté sur l'effectif avec une réduction significative du nombre de participants et la réduction de certaines quantités en matière de commande au niveau des équipements sportifs.

"A ce jour, l'exécution globale après la prise en charge des factures fait ressortir un solde nul”, a souligné Victor Kouraogo. Des questions ayant trait au manque de judogis des judokas et de la disqualification qui a plané sur la tête des lutteurs olympiques pour n'avoir pas payé les licences ont trouvé des réponses adéquates. Concernant la récompense des athlètes qui se sont les mieux illustrés, le ministre a proposé 1 million FCFA pour les médailles d'or, 750 000FCFA pour l'argent et 500 000FCFA pour le bronze. Les premiers responsables de l'athlétisme burkinabè ont pu à l'occasion de cette conférence de presse s'expliquer sur la non obtention du visa de Hugues Fabrice Zango et du retard de Marthe Koala pour Londres où ils devaient tous prendre part aux championnats du monde d'athlétisme.

Selon Missiri Sawadogo, le directeur technique national, Marthe Koala a réalisé les minima le 17 juin à Prague avec 6230 points et le 28 juin, c'était au tour de Fabrice Zango d'atteindre aussi les minima au triple saut avec 16,84m. Donc tous qualifiés pour les mondiaux. La chance de Marthe est que son centre s'est exclusivement occupé de son visa depuis l'Afrique du Sud. Maintenant le hic est que l'athlète burkinabè a laissé son passeport pour l'obtention du précieux sésame et est venu participer aux jeux de la Francophonie.

Son passeport a mis du temps avant de la rejoindre ici d'où son retard pour Londres et elle a été contrainte de renoncer à l'heptathlon, sa discipline-phare. Fabrice Zango, lui, a simplement manqué de pot car les multiples tractations ne lui ont pas permis d'obtenir le visa anglais à partir d'Accra. "Cela a été le cas pour la majorité des athlètes résidant sur le continent”, a relevé Missiri Sawadogo qui a déploré le fait que l'athlète burkinabè qui était présentement en pleine forme ne puisse pas aller se mesurer avec les meilleurs. Des dispositions seront prises ultérieurement pour éviter pareil désagrément.