Burkina Faso: Examen périodique universel - Le Burkina prépare son 3e passage en 2018

Mais le Burkina a courageusement ratifié presque l'ensemble des instruments internationaux en matière de droits humains et s'attelle à leur mise en œuvre, avec ses moyens et une grande volonté de réussir ce pari », a relevé le SG.

« J'attends des contributions pertinentes qui permettront au comité de rédaction d'améliorer le contenu et la forme du projet de rapport », a-t-il dit, exhortant les membres du comité à examiner « avec minutie » et « sans complaisance » le document afin d'y apporter les amendements nécessaires.

Ce document va retenir particulièrement l'attention de la vingtaine de membres du comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations de l'EPU, qui vont l'examiner et l'amender, au cours de la session organisée, les 10 et 11 août 2017, à Ouagadougou.

Le comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations de l'Examen périodique universel (EPU) tient, les 10 et 11 août 2017 à Ouagadougou, une session pour examiner et amender un projet de rapport national des droits humains relatif au 3e passage du Burkina Faso en 2018.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.