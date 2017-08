Togo: Comment le Togo compte tirer profit de l'Agoa

Ce plan comprend un certain nombre d'axes majeurs comme le positionnement du secteur privé comme acteur principal, la mobilisation des investissements pour soutenir la production, la transformation et l'exportation dans les filières prioritaires retenues, la promotion du commerce équitable et la promotion des productions biologiques, notamment.

'Les résultats auxquels nous sommes parvenus me permettent d'affirmer sans me tromper que le forum a tenu toutes ses promesses', a affirmé la ministre du Commerce, Bernadette Legzim-Balouki, en clôturant les travaux.

