Cameroun: L'application www.igboya.com pour contrôler et sécuriser le téléphone.

Les soucis de protection de la vie privée, la cyber sécurité et mobile, le contrôle parental ont conduis le jeune « start upper » Igboya à mettre sur pied www.igboya.com

Le constat.

Les téléphones perdus ou volés introuvables avec nos documents et contacts professionnels, business plan, photos, vidéos de souvenirs et autres données.

Les agressions armées et violentes subies chaque jour par les propriétaires de téléphones. Les longues files d'attente dues aux plaintes et déclarations de vol et perte de téléphones dans les postes de police.

Les statistiques le démontrent

Près de 7.86% des données stockées dans les téléphones sont les contacts, les documents professionnels, les photos et les vidéos. 8.78% de personnes stockent dans leurs téléphones des données confidentielles (mot de passe 67%, informations bancaires 34%... ) 9.73% de personnes pensent que les données contenues dans leurs téléphones ne sont pas bien protégées et sécurisées. 10.67% des parents équipés d'un smartphone aimeraient pouvoir localiser à tout moment et à distance leurs enfants.

L'application Igboya comme solution

Application mobile référence de sécurité avec des fonctionnalités à forte valeur ajoutée à l'exemple du contrôle instantané avec des SMS de son téléphone perdu ou volé.

Et bien d'autres fonctionnalités. Verrouiller le téléphone et Changer de mot de passe à distance. Supprimer toutes les données pour les rendre inaccessible en cas de perte ou de vol.

Afficher un message sur le téléphone qui le bloque instantanément. Recevoir instantanément des alertes de sécurité par email.

Contrôle instantané à distance avec des SMS du téléphone perdu ou volé via les numéros favoris choisis lors du téléchargement de Igboya.

Sauvegarde cryptée de toutes les données de téléphone à la demande (messages, appels, contacts, carte SD, documents, photos, vidéos... ).

Identifier, scanner, bloquer et supprimer toutes les applications malveillantes présentes dans votre téléphone. Identifiez et contrôlez les applications qui ont accès à votre vie privée. Filme et écoutez et localiser le voleur.