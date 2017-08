Congo-Kinshasa: Pourquoi les incendies de camps de déplacés se multiplient dans le Tanganyika?

Plusieurs vagues de déplacements des habitants des localités de Kikonde et Kasandjala (territoire d'Uvira)… Plus »

Mais ce n'est pas l'avis des humanitaires, ni même de l'ONU, qui continuent d'enregistrer presque toutes les semaines des affrontements incommunautaires, mais aussi de plus en plus d'attaques par des groupes armés Maï-Maï.

Près de la moitié des sites de déplacés du Tanganyika ont brûlé depuis quatre mois. Six camps ont été touchés, sur les treize que compte la province : les camps de Kaseke, Kalunga, Lukwangulo, Moni, Kabubili et Katanyika. Même si l'origine de ces incendies n'est pas toujours connue, il y a un certain nombre de facteurs qui pourraient l'expliquer.

Entre mai et août 2017, six des treize camps de déplacés du Tanganyika sont partis en fumée. Certains ont été entièrement détruits, d'autres partiellement. Plusieurs dizaines de milliers de personnes vulnérables se sont retrouvées sans abri. La communauté humanitaire s'inquiète.

