Congo-Kinshasa: Calendrier électoral - L'OIF doit faire attention

Entre mai et août 2017, six des treize camps de déplacés du Tanganyika sont partis en fumée.… Plus »

La question qui aurait dû intriguer l'OIF est celle de comprendre ambiguïté de la position de la MP et de la Ceni qui saluent unanimement l'accompagnement de l'OIF, mais brandissent la souveraineté et l'indépendance de l'ONU dans la garantie à apporter à un simple calendrier.

La confiance n'existant plus entre les parties, la certification du calendrier par l'ONU aurait eu le mérite de mettre tout le monde à l'aise que le prétexte du financement n'existerait plus puisque gouvernement et bailleurs de fonds se seraient engagés devant l'ONU.

Cette tripartite aura pour mission de décider puis d'annoncer qu'il ne sera pas possible de tenir les élections en décembre 2017. Les déclarations des uns et des autres sont claires à ce sujet.

C'est dans cette logique que de plus en plus, il est fait état de la tenue de la réunion tripartite gouvernement-Ceni-CNSA.

Cet appel a permis de sortir la Majorité présidentielle du bois, livrant ainsi ses vraies intentions qui consistent à favoriser soit la publication d'un calendrier qui prévoit des scrutins le plus tard possible donc ne respectera pas l'Accord de la Saint-Sylvestre ou encore celui qui portera les germes des reports à répétition.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.