Le concours pour le recrutement de 60 élèves officiers au titre de la XLIe Promotion de l'Académie militaire d'Antsirabe (ACMIL) aura lieu du 21 au 25 août prochain.

Six places à pourvoir pour les candidats civils et gendarmes de sexe féminin, 24 places pour les étudiants des classes préparatoires de la SEMIPI Fianarantsoa et 30 places pour les candidats civils, militaires et gendarmes de sexe masculin.

Pour prévenir toute forme de corruption, pour garantir la crédibilité de l'organisation et pour parvenir à des résultats fiables issus d'un concours transparent, une convention de partenariat a été signée hier entre le ministère des Forces Armées, le Bureau Indépendant Anti-corruption et le ministère de la Fonction publique.

Les parties se sont engagées à garder la confidentialité des informations liées au concours, à se conformer aux normes du professionnalisme et du code de la déontologie et à assurer une bonne coordination.

A noter que cette convention prévoit la légalité du concours, la confidentialité et la sécurisation des sujets et des notes des candidats, l'anonymat des sujets et des feuilles de copies, la fiabilité du traitement des données relatives au concours, la fiabilité du traitement des notes, l'établissement d'un procès-verbal à chaque étape du processus, la souveraineté des membres du Jury et la transparence des délibérations.