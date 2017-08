Congo-Brazzaville: Le port fluvial d'Oyo, infrastructure stratégique

Ménagé par son entraîneur mardi et mercredi en raison de douleurs au dos, Firmin Mubele sera bien du… Plus »

Avec ces deux grues d'une capacité de 60 tonnes chacune et un quai linéaire de plus de 400 mètres, le port d'Oyo fait partie des infrastructures de la future zone économique spéciale « Ollombo Oyo » que le Congo va construire avec l'appui de l'Ile Maurice.

Menés par la société chinoise China road and bridge corporation (CRBC) et contrôlés par une société tunisienne, les travaux de ce port ont duré plus de trois ans.

