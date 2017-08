Madagascar: Lutte / Jeux de la Francophonie - Un million d'Ariary pour les meilleurs

Une prime de 700.000 Ariary a été offerte à Emma Rasoanantenaina. « Cette reconnaissance me motive plus à aller de l'avant. J'ai été touchée à l'épaule à l'issue de la demi-finale, ce qui a compliqué mon combat en finale. Techniquement, on n'a rien à envier aux autres combattants, maisil faut travailler la musculation » a-t-elle indiqué. Le coach Aimé Michel Rakotoniaina a reçu la somme de 200.000 Ariary, lui le travailleur de l'ombre qui a contribué à cette victoire d' Emma. Falihery Randrianatoandro dit Bali suite à sa prestation a été considéré par la fédération comme la révélation de la compétition en lui offrant la somme de 100.000 Ariary.

La fédération malgache des luttes a primé Emma Rasoanantenaina, médaillée d'argent chez les moins de 53 kg, le coach national, Aimé Michel Rakotoniaina et Falihery Randrianatoandro, hier à Tsimbazaza, après leur parcours aux 8es Jeux de la Francophonie à Abidjan. « Afin de vous motiver à toujours exceller, la fédération vous offre une prime de reconnaissance pour avoir porté dignement l'honneur du pays et de la lutte en particulier en terre ivoirienne » a indiqué Mamitiana Raveloson, président de la fédération malgache des luttes.

