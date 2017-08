Madagascar: Détenus politiques - « Le processus de réconciliation nationale est déjà compromis »

On y voit clairement des généraux, des colonels et d'anciens membres du FFM qui n'ont pratiquement pas réussi à mettre en place la véritable réconciliation nationale », soutient-il.

Arrivé ici, on m'avait demandé de passer l'enquête de moralité dans cette région et quand je m'apprêtais à partir, la liste des personnes qui sont admissibles à l'oral est déjà sortie », explique-t-il. Mais d'après les critères établis par le comité de sélection, ceux qui ont été condamnés définitivement pour crime et délit ne peuvent pas proposer leur candidature.

Selon lui, des irrégularités sont constatées au niveau de la sélection des 22 membres choisis par le comité de sélection national. « Ma candidature pour la Région Atsinanana a été approuvée et j'étais à Androy quand on m'avait téléphoné que je devrais mettre le cap sur Antananarivo pour l'entretien oral.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.