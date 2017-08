Madagascar: Région Androy - Un nouveau Plan régional de développement en vue

La Région Androy concocte un nouveau Plan régional de Développement (PRD), avec les partenaires techniques et financiers.

Dans ce cadre, une convention de partenariat a été signée à Ambovombe, par la Région avec le projet ASARA (Amélioration de la Sécurité Alimentaire et du Revenu Agricole) financé par l'Union européenne, AROPA (Projet d'Appui au Renforcement des Organisations. Professionnelles et aux Services Agricoles) financé par le FIDA (Fonds international de développement agricole) et le PNUD (Programme des Nationsunies pour le Développement). Pour le chef de Région Androy, Michaël Randrianirina, ce nouveau PRD permettra d'avancer plus vite dans le développement, car l'ancien PRD date déjà de 2010.

Depuis, la Région a travaillé sans cadrage et sans objectif bien défini, a-t-il laissé entendre. Devant les partenaires techniques et financiers qui ont exprimé leur volonté d'appuyer les initiatives de développement dans la zone sud de Madagascar, le chef de Région a soutenu le potentiel de développement économique et social de la région Androy.

Cependant, celui-ci a sollicité d'autres appuis des partenaires, pour l'élaboration d'un Plan de mise en œuvre pour la bonne marche du nouveau PRD, qui sera prêt vers la fin de cette année suite à une démarche inclusive avec les acteurs économiques.