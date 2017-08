Madagascar: « Rock dona be final » - Une battle musicale entre Apost et Tselatra à Antsahamanitra!

Apost et Tselatra se retrouveront à nouveau à Antsahamanitra pour le « rock dona be final »

Que d'excellentes nouvelles dans le milieu du rock ! Ce 27 août, Apost et Tselatra vont se retrouver à Antsahamanitra pour le « Rock dona be final ». Un évènement signé CDC Corporation.

Jamais deux sans trois ! En 1987, Eric et Abasse ont partagé la scène pour la première fois. C'était au DEGS. A l'époque, ils étaient jeunes et à peine connus, mais étaient déjà de grands passionnés de rock. Le public était déchaîné. Eux n'étaient animés que par une seule chose : l'amour du « metal ». Ils s'étaient donc surpassés et étaient plongés dans un état de transe qui a vite fait de contaminer les spectateurs présents cet après-midi là. Un concert qui restera longtemps dans les mémoires. Depuis, Eric avec son groupe Tselatra et Abasse avec Apost ont chacun, continué leur route, prenant des chemins différents.

En 2016, vingt- neuf ans plus tard, un organisateur eut l'idée de les réunir. En souvenir du bon vieux temps, les deux amis de longue date, avec leurs formations se retrouvent à nouveau sur une même scène. Apost avec ses airs qui envoient du lourd transporte le public dans son monde. Erick, plus agressif, avec ses grands succès, époustoufle. Le 23 septembre, CDC Corporation qui se spécialise dans l'organisation de concerts rock, a donc décidé de rééditer l'évènement, au grand bonheur des métalleux. « Les gens n'auront plus à attendre 29 ans pour les retrouver sur une même affiche ».

Deux « backlines ». Pour ce « Rock dona be final » à Antsahamanitra le 23 septembre, le public sera comblé car comme le précise les organisateurs, cet évènement sera inédit. « Le répertoire ne sera composé que des titres avec lesquels chacun des deux groupes ont bâti leur renommée. Nous ferons également en sorte de ne pas couper l'ambiance. Les musiciens d'Apost, tout comme ceux de Tselatra seront tous deux installés sur scène et prêts à jouer. Dès que l'un aura fini de chanter, l'autre prendra de suite le relais. Un vrai versus musical ! », confie un responsable de CDC Corporation. Il se pourrait cependant qu'il y ait deux ou trois duos, voire plus. Quoi qu'il en soit, l'évènement s'annonce très « show » et ne manquera certainement pas de surprises !