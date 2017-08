Madagascar: Jean Angelson Randriamboavonjy - « La valeur n'attend pas le nombre des années ».

Il y a exactement deux ans, jour pour jour, il a été nommé à la tête de l'Imprimerie nationale. Devenant ainsi à 28 ans, un des plus jeunes directeurs de ministère. Manager de caractère et homme de convictions, il incarne les célèbres adages : « Bon sang ne saurait mentir » et « La valeur n'attend pas le nombre des années ».

« Bon sang ne saurait mentir ». Originaire de Fianarantsoa, cet administrateur des services financiers est issu d'une illustre famille qui a forgé l'histoire récente de la capitale du Betsileo. Avec un grand-père PDS et un père qui était par deux fois maire puis député, Jean Angelson Randriamboavonjy ne pouvait pas échapper au virus de la chose publique.

Il considère nécessaire de maîtriser à la fois les exigences de la gestion privée, les arcanes de la gestion publique et les ressorts de la dynamique sociétale. Il commence ainsi sa formation supérieure en s'initiant au monde de l'entreprise, par l'obtention en 2007 du diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées en Gestion, option Finances et Comptabilité, à l'Ecole Supérieure du Sacré Cœur -ESSCA, qu'il complète l'année suivante par le Diplôme d'Etudes Supérieures en Management, option Finances et Comptabilité. Sortant de l'Ecole Nationale d'Administration de Madagascar (ENAM), il y a assimilé les bases, les enjeux et les défis du management public.

Parallèlement, le cursus universitaire qu'il engage dès 2008 lui permet de devenir un des plus jeunes référents malgaches en matière de sociologie politique. Reçu en 2010 à la Maîtrise en Sciences sociales de Développement, option sociologie politique, de l'Université de Fianarantsoa, il a obtenu en 2013 le Diplôme d'Etudes Approfondies en Sociologie, option Politique, Gouvernance et Dynamique sociale, de l'Université d'Antananarivo. Pour couronner le tout, il est depuis 2014 doctorant en Sociologie, à l'Ecole doctorale en Sciences humaines et sociales au sein de la filière Rouages des Sociétés et Développement, au laboratoire de recherche interdisciplinaire sur l'organisation et le travail à l'Université d'Antananarivo. Il complète son cursus par un Diplôme des Hautes études en Administration délivré par l'ENAM, option Diplomatie et Relations internationales.

« La valeur n'attend pas le nombre des années ». Pareil cursus de formation est assorti d'un parcours professionnel tout aussi exemplaire bien que naissant, justifiant le célèbre adage de Corneille. De 2010 à 2012, il fait ses premiers pas dans le privé comme consultant politique et financier le conduisant notamment à la mise en place de l'établissement financier « HBSF ». A sa sortie de l'ENAM en 2012, il est nommé chargé de programme au sein du Bureau d'Appui à l'Ordonnateur National (BAON) du ministère des Finances et du Budget. Il devient par la suite chef du Service administratif et financier à l'Institut National de la Décentralisation et du Développement Local auprès du ministère de la Décentralisation en 2013.

En parallèle, il assure la fonction de conseiller technique chargé de l'Administration, du Personnel et du Budget auprès du Congrès de la Transition. Dès le retour à la normalité constitutionnelle, il devient conseiller technique du ministre des Finances et du Budget tout en étant à la tête de l'Imprimerie nationale où il a réussi à ... imprimer sa marque.