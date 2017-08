Madagascar: Tourisme - Les voitures de location très recherchées

« Malagasy Car » qui assure les « Transports Première Classe » reliant la Capitale et la Cité des Fleurs, annonce que tout son parc de véhicules a été mobilisé alors que cela n'arrive pas encore à satisfaire la demande des clients

La haute saison touristique s'annonce bien pour cette année. La preuve, les voitures de location sont maintenant très prisées tant par les touristes nationaux qu'étrangers. Pour les nationaux, Mahajanga et Nosy-Be ainsi que Toamasina constituent les destinations les plus prisées par les vacanciers. « Malagasy Car » qui assure les « Transports Première Classe » reliant la Capitale et la Cité des Fleurs, annonce que tout son parc de véhicules a été mobilisé alors que cela n'arrive pas encore à satisfaire la demande des clients. Il a fallu faire une réservation au moins une semaine à l'avance pour pouvoir trouver des places ou bien louer des voitures, selon un responsable de cette société.

Aubaine. Notons que « Malagasy Car » dispose d'un parc automobile composé de berlines, de monospaces, de 4×4, de minibus et de cars avec une formule de location d'une journée, pour un week-end ou une semaine ou bien pour des périodes courtes ou longues, suivant les exigences des touristes. « Il y a également des chauffeurs-guides expérimentés », a-t-il rajouté. Même les autres agences de voyages ou sociétés de location de voitures affirment qu'il n'y a plus maintenant de véhicules disponibles, car toutes les voitures surtout les 4×4 et les monospaces transportent des touristes aussi bien nationaux qu'étrangers dans des sites touristiques en dehors de la Capitale et ce, pour une durée d'une semaine en moyenne. Sa particularité étant le confort, la sécurité et la ponctualité. Elle offre également un petit déjeuner avant le départ et un déjeuner pique-nique à mi-chemin. Cette période de haute saison du tourisme constitue ainsi une aubaine pour les loueurs de voitures.

Bonne affaire. Parlant du tourisme national, bon nombre de vacanciers préfèrent louer des véhicules pouvant transporter plus d'une dizaine de personnes au lieu de faire une caravane de voitures particulières qui n'ont que cinq places afin de mieux économiser de l'argent avec l'achat des carburants. Il ne faut pas non plus oublier qu'il y a des gens notamment des étrangers qui optent pour la location de voiture pour pouvoir effectuer des voyages d'affaires dans les régions. D'autres ont besoin de ce genre de prestataire de service pour des raisons familiales. En tout cas, la location de voitures est une bonne affaire à Madagascar.