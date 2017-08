Madagascar: Forces de changement - Une conférence-débat boycottée par le pouvoir

Cette plateforme persiste et signe qu'elle va tenir une manifestation, probablement une descente dans la rue, jugeant notamment que c'est de son droit. Mais les tenants du pouvoir ont aussi leur façon de voir les choses.

Comme prévu, les forces de changement ont tenu une conférence-débat, hier, à l'hôtel Panorama. Elles ont ainsi invité des représentants des ministères de l'Intérieur et de la Justice, des forces de l'ordre et de la Préfecture. Ces derniers ont brillé par leur absence, autrement dit, le pouvoir a boycotté cette rencontre avec les forces de changement. En revanche, les syndicalistes ont répondu présent, sans parler des politiciens pour ne citer que l'ancien Premier ministre Omer Beriziky et Daniel Ramaromisa. Parmi les initiateurs de cette conférence-débat, citons entre autres, Ratolojanahary Maharavo dit Doudou, Radanoara Julien, Alphonse Randrianambinina et Soava Andriamarotafika.

Exercice des droits. Le thème de cette rencontre a été axé sur « L'exercice des droits et libertés publics à Madagascar». Un thème qui convient aux membres des forces de changement qui n'ont cessé de revendiquer la liberté d'expression. A cet effet, Ratolojanahary Maharavo, connu pour n'avoir pas sa langue dans sa poche, de se demander : « Comment allons-nous nous exprimer? » et de réitérer que quoi qu'il en soit, la descente dans la rue aura bel et bien lieu. Cet administrateur civil de son état estime, par ailleurs que « la liberté de manifester ne devrait pas être l'otage de l'ordre public ».

Faut-il rappeler que concernant cette manifestation, les forces de changement ont déposé une demande d'autorisation auprès de la Commune Urbaine d'Antananarivo. Par la suite, une demande préalable sera déposée à la Préfecture de police d'Antananarivo. Mais le souhait de cette plateforme pourrait ne pas être satisfait dans la mesure où les autorités compétentes vont certainement se référer à ce qu'elles qualifient d'interdiction de manifester sur la voie publique.