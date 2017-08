Madagascar: « Théâtre Malagasy » - Le Tranompokonolona Analakely devient un centre commercial

Soit dit en passant, le théatre est, d'une part, un art de la représentation d'œuvres, des oeuvres écrites pour être jouées par des comédiens sur scène. D'un autre côté, l'endroit devrait être destiné à la représentation de spectacles et non un lieu accaparé par les vendeurs.

Il semble qu'un cyber s'y trouve déjà et que des magasins se soient installés à l'entrée. Le bureau du personnel du Tranompokonolona est désormais occupé par les vendeurs et ce dernier a été déplacé dans la salle des services d'éclairages.

Un accord a été conclu entre le CUA et le FMTM (Fikambanan'ny Mpanao Teatra Malagasy) aux termes duquel ces derniers allaient rénover l'estrade, les équipements et les matériaux du Tranompokonolona Analakely, afin de consacrer le lieu au théatre.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.