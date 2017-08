Mali: Forum Invest - Le Mali à pied œuvre

En prélude au Forum Invest in Mali qui se tiendra à Bamako les 7 et 8 décembre 2017, le ministère de la Promotion des Investissements et du Secteur privé a organisé jeudi dernier, un workshop animé par GLOBAL Technologies sur le thème: «Enjeux d'optimisation des réseaux de télécommunication au Mali».

Pour les organisateurs, l'objectif de ce workshop est de présenter aux acteurs économiques, gouvernementaux et paragouvernementaux les opportunités et atouts exponentiels du secteur des télécommunications au Mali et enfin, les nouvelles approches partenariales susceptibles d'être mises en place pour faire du Mali, un hub technologique ouest africain.

Les besoins considérables du secteur privé en haut-débit et autres matériels électroniques au sein des classes moyennes traduisent une demande constante en data, qui émerge en Afrique et au Mali comme une source de croissance et de développement.

Dans ce contexte, le défi essentiel est de hausser d'une part la qualité de leurs infrastructures filaires et sans fil et d'autre part, déployer des solutions innovantes qui permettent d'offrir un volume plus important de data à des coûts raisonnables.

Il ressort que l'émergence de technologies alternatives d'accès à l'internet haut débit telles que VSAT, 3G, 3G+ et le Wi MAX rendent possible le saut digital du continent africain.

Il faut noter que les échanges ont porté sur l'amélioration des infrastructures de télécommunication pour offrir une équation qualité-prix qui défiera toute concurrence. A ce sujet, Jean Paul Steinitz, CEO de Global Technologie, estime que les télécoms sont essentielles pour le développement.

« Nous avons une grande aptitude à conseiller nos clients», confie l'expert aux participants.