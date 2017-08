Mali: Relace économique - Des efforts budgétaires de plus de 6 000 milliards de Fcfa

Durant la période 2013 -2016, le gouvernement a consenti d'immenses efforts pour assurer la paix et la sécurité, le bon fonctionnement de la justice, la relance économique et le renforcement de la politique de décentralisation.

Dr Boubou cissé, Ministre de l'économie et des finances

Durant cette période, les efforts budgétaires de l'Etat ont été évalués à plus de 6 000 milliards de Fcfa. En 2017, les dotations budgétaires s'élèvent à près de 1 682,829 milliards de Fcfa pour les cinq secteurs de l'économie.

Ainsi les secteurs «Infrastructures et Production», «Développement Social et Culturel», ont représenté respectivement 29,9 et 29,7% du budget, suivis du secteur de la «Souveraineté» avec 25,3%. Les secteurs «Développement Durable» et «Macro-Economie» ont pour leur part, représenté respectivement 9,6 et 5,6%. Aujourd'hui les défis sont immenses et l'éventail des problèmes assez large. A ces défis s'ajoutent d'autres, non moins importants liés à la demande sociale.

Ce regain de stabilité et de certitude du cadre macroéconomique devrait restaurer la considération au rendement et influencer favorablement les investissements.

L'exécutif dans sa stratégie s'appuiera sur cette stabilité du cadre macro-économique comme un outil pour créer les meilleures conditions de développement économique du pays. Dans ce domaine spécifique, les instructions claires données par le chef du gouvernement permettront d'engager des actions concrètes visant à consolider cette stabilité du cadre macroéconomique.

Cette action débouche sur des transformations institutionnelles et sociales en visant une économie articulée et inclusive au travers d'une révision des évolutions macroéconomiques et diverses politiques de développements adoptées à notre pays.