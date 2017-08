Togo: Tchaoudjo surexcité au sujet des réformes

La tournée se poursuit ce vendredi 11 août 2017 et va conduire la Commission à la rencontre des populations de Sotouboua et de Blitta.

Très préoccupés par ces questions de réformes politiques visant le mandat présidentiel et le mode de scrutin, tous les intervenants revenaient sur les mêmes propositions, chacun à sa manière, oubliant ainsi les questions sociales et les propositions visant les réformes des institutions, l'économie et le développement.

Ensuite les intervenants pour la plupart ont recommandé à la Commission le retour à la constitution de 1992 afin de limiter la durée du mandat présidentiel, de restaurer le scrutin à deux tours et d'ajouter de nouvelles dispositions telles que le vote de la diaspora et la limitation de la durée des mandats des députés à l'Assemblée nationale.

Une fois le débat ouvert, les questions ont d'abord porté sur la nécessité de cette tournée de la commission car, selon certains intervenants, les réformes à opérer au Togo sont déjà connues et plus besoin de consulter les populations sur le sujet.

