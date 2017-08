Ile Maurice: Hervé Duval Jr - «Je n'ai jamais reçu de paiement de Peroomal Veeren»

Me Hervé Duval Jr dit avoir adressé une correspondance à la commission d'enquête sur la drogue pour s'expliquer. L'homme de loi a même envoyé à l'ex-juge Paul Lam Shang Leen et à ses assesseurs des documents, dont des factures. Il déclare être disposé à venir témoigner dès son retour au pays, le 20 août. Me Hervé Duval Jr l'a d'ailleurs précisé dans sa lettre.

Plusieurs avocats «étaient au courant» qu'il les payait avec de l'argent provenant du trafic de drogue. Parmi ceux-ci, Me Hervé Duval Jr. C'est ce qu'a déclaré Peroomal Veeren à la commission d'enquête sur la drogue, jeudi 10 août. Propos que réfute l'avocat. «Je n'ai jamais reçu de paiement de Peroomal Veeren», affirme Me Hervé Duval Jr.

