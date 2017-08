Togo: Le DG Adedze Kodzo évoque l'ambition du nouveau bureau de l'OTR

A l'heure actuelle, le congrès se poursuit avec la lecture des rapports financier, moral et puis l'adoption et l'amendement des textes pouvant régir l'équipe pour les 4 prochaines saisons.

« Ce que nous attendons pour ce congrès c'est la mise sur place d'un nouveau bureau qui puisse satisfaire, comme ça été le cas dans le passé et d'ailleurs améliorer les résultats de l'AS OTR. Il y a quatre ans que l'office est en marche avec les valeurs qui nous sont chères en termes de gouvernance et nous insistons la dessus parce que nous pensons que tous les secteurs qui touchent à l'office doivent représenter ces valeurs-là qui sont la bonne gouvernance l'équité, la transparence et la performance et nous attendons à l'issue des travaux que ce nouveau bureau puisse atteindre ces objectifs-là » a fait savoir le patron de l'Office Togolais des Recettes.

L'Association Sportive de l'Office Togolais des Recettes, club de première division du Togo, organise ce vendredi son congrès ordinaire et extraordinaire dans le but de mettre sur pieds un nouveau bureau pour diriger l'équipe de football pour un mandat de 4 ans.

