Tunisie: Des fonds et du temps....

Volet effectif, en plus de la signature d'Oussama Lassoued, le club sudiste s'est rabattu sur la solution offerte par le large potentiel dont dispose l'Etoile du Sahel pour y puiser les éléments dont il a besoin : Moez Jemmali, Wael Belghali, Ali Omri et Fadi Ferhi. Une véritable filière étoilée en l'occurrence.

Après la victoire devant les Algériens d'Aïn Melal (2-3) et la courte défaite dimanche dernier face à l'Etoile Sportive du Sahel (0-1), les «Jaune et Noir» prévoient un dernier match-test du côté de la Perle du Sahel avant de rentrer samedi à Médenine se concentrer sur leurs débuts en L1.

