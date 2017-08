Tunisie: Les hommes d'affaires à la recherche d'opportunités

Sous la présidence du ministre des Affaires étrangères, s'est ouvert officiellement, récemment, le Forum sénégalo-tunisien. La Chambre de commerce et d'industrie de Tunis (Ccit) a organisé en collaboration avec l'ambassade de Tunisie à Dakar et la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar, une mission d'hommes d'affaires tunisiens les 13 et 14 juillet 2017 à Dakar (Sénégal).

L'objectif de cette mission consiste essentiellement à développer et renforcer les relations économiques et commerciales entre la Tunisie et le Sénégal, et ce, en se basant sur les relations historiques avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Dakar. Ces relations doivent être enrichies et diversifiées en vue d'en faire profiter les hommes d'affaires des deux pays.

De grandes potentialités

La mission commerciale, conduite par le ministre tunisien des Affaires étrangères, a été composée de 27 sociétés et de trois présidents des CCI tunisiennes, dont M. Mounir Mouakhar, le président de la CCI Tunis, chef de la délégation tunisienne.

Les secteurs de coopération ont été les suivants :

- L'agroalimentaire

- Les matériaux de construction

- La santé

- Les services (formation, sécurité, ... )

- Les TIC

- Le tourisme

Le programme de la mission s'est distingué par la signature d'une convention entre la CCI Tunis avec sa consœur de Dakar sur le projet «Tunisia Trading». Un espace B2B entre les sociétés tunisiennes et leurs homologues sénégalaises. A noter que le Sénégal, dont la culture et les habitudes sont proches de la Tunisie, dispose de grandes potentialités en matière de commerce et d'industrie. Les hommes d'affaires tunisiens sont en mesure d'exploiter cette opportunité en vue d'exporter vers ce marché prometteur divers produits de consommation. L'économie sénégalaise se positionne bien dans le marché africain et réussit à exporter vers un certain nombre de pays.

En plus des échanges commerciaux, l'économie sénégalaise se base dans une large mesure sur les investissements publics et privés. D'où le souci d'attirer de nouveaux investissements étrangers pour créer des projets rentables et à valeur ajoutée au Sénégal qui dispose d'une infrastructure de base assez développée.