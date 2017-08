Tunisie: Convaincre les électeurs, rassurer l'opinion !

Une bataille qui n'est pas gagnée

Car la liberté et la dignité promises par la révolution populaire ne sauraient être réellement acquises et durables que si la République démocratique et ses institutions représentatives arrivent à prouver au concret, sur le terrain de la pratique politique et sociétale, sa supériorité incontestable sur les régimes centralisés autoritaires.

Il est bien clair, aujourd'hui, que cette bataille n'est pas vraiment gagnée, puisque l'opinion doute, puisque la classe politique hésite et se chamaille, puisque la cohérence du tableau n'est pas au point.

Car pour gagner la bataille, il faudrait que le citoyen ait enfin le sentiment que son rôle d'électeur soit vraiment déterminant et que les institutions «représentatives» le représentent effectivement et fidèlement.

Les partis et les prérogatives

Deux questions s'invitent à ce niveau : celle des prérogatives et du fonctionnement des conseils municipaux et celle du pouvoir des partis. Car le scrutin de liste, s'il permet effectivement à un maximum de familles politiques d'être représentées, accorde, en revanche, trop de pouvoirs aux états-majors des partis. Ce qui donne cette cacophonie érigée en spectacle lors des débats parlementaires qui répugne de nombreux citoyens. Car les listes de candidats sont souvent concoctées en catimini par un petit nombre de dirigeants du parti et non pas votées par ses instances démocratiques.

Quant à la clarification des prérogatives, elle renvoie au projet de loi sur les collectivités locales qui n'est pas prêt d'être adopté par l'Assemblée. Or, peut-on sérieusement choisir des représentants pour des conseils municipaux dont on ne connaît pas les vrais pouvoirs et prérogatives ? Ce serait un leurre de démocratie.

Le tableau général et sa cohérence

Mais bien avant tout cela, et indépendamment des décisions relatives à la tenue et à la crédibilité de ce scrutin municipal, il est urgent de définir le tableau général et sa cohérence. Pour que l'intelligibilité du système soit réellement à la portée du citoyen.

Car le citoyen a besoin de comprendre ce qui se passe et d'imaginer ce que lui réserve l'avenir, faute de quoi la démocratie ne serait qu'une mascarade ou un jeu de cache-cache.

On doit le rassurer sur tout ce qui se trame dans les coulisses de la politique politicienne et dans les loges de ses acteurs qui crèvent les écrans pour faire ou défaire l'avenir des gens.

Car, à force de clashs, de scoops, de buzz et de coups de théâtre, les citoyens, à ce stade, commencent à se demander s'ils ne sont pas les dindons d'une farce dont le scénario leur échappe.