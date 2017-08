Burkina Faso: Des fillettes de 10 à 15 ans appréhendées dans des maisons closes

Pour le président de leur communauté; vivant dans la cite; de Yendabli, Moussa Traoré, l'incrimine a débarqué; avec les fillettes à leur insu. « L'abus et l'exploitation sexuelle des mineures sont combattus dans tous les pays. Nous sommes allés tenir un langage clair avec les filles qui sont dans les maisons closes. Elles ne doivent plus recevoir une fille venant du pays sans nous tenir informer. Regardez, elles ont à peine des seins», a regretté; le président de leur communauté vivant à Fada N'Gourma

Sa « fille » de 15 ans, déjà ancrée dans les rouages du commerce du sexe, a confié; qu'elle peut recevoir 4 hommes par nuit.«Les hommes aiment ça. Je peux (... ..) avec plus de 4 personnes. Je gagnais beaucoup de clients au début », a-t-elle affirme. La plus petite, âgée seulement de 10 ans, avec à peine des rondeurs, le regard innocent a déclaré; être vierge.

Dans un entretien plein d'incohérence, la principale mise en cause a déclaré; avoir 25 ans, et ses 2 filles ont 15 et 10 ans dont l'aînée se prostitue déjà depuis quelques mois dans la cite; de Yendabli. Puis dans un autre registre, elle a confesse; avoir 4 enfants dont 2 filles et 2 garçons.

Quatre fillettes respectivement âgées de 10, 12, 13 et 15 ans sur le point d'être mises sur le marché; du sexe à Fada N'Gourma ont été arrêtées par la gendarmerie. Cette prise des pandores a été rendue possible grâce à la dénonciation du gérant des maisons closes, après son refus catégorique de voir «les minettes» dans ses chambres de plaisir.

