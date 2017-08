Tunisie: Le torchon brûle !

Le Dr Khemaïs Zaïed comprend bien les problèmes de manque de liquidités dont souffre la Cnam depuis un certain temps. «Il appartient aussi à la Cnam de nous comprendre. Et ce n'est pas aux médecins de payer les pots cassés», ajoute-t-il.

Notre interlocuteur exhorte aussi la Cnam, si elle entend remettre de l'ordre et sauver le présent et l'avenir de la filière du tiers payant d'activer la mise en œuvre de la carte magnétique intelligente (dite aussi carte à puce), un projet qui a assez traîné. Estimant qu'il était maladroit de la part de la Cnam de faire démarrer ladite filière sans instaurer la carte à puce. C'était en quelque sorte dresser les tapis avant d'édifier la mosquée!

- Il dénonce l'attitude négative et hésitante du ministère des Affaires sociales et du gouvernement en général de s'impliquer à travers sa fuite du dialogue avec le SML.

C'est après sa réunion avec l'administration de la Cnam que le syndicat en question a manifesté sa colère et exprimé ses menaces à travers son communiqué diffusé le 4 août courant. Ce qui semble avoir mis le feu aux poudres, c'est l'absence inattendue du P.-d.-g. de la Cnam à ladite réunion, jugée comme étant un camouflet pour les médecins conventionnés, propres à attirer les ardeurs dans le camp médical et augmenter la tension dans les relations conventionnelles des deux parties en litige.

