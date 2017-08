Tunisie: 86 vols et deux avions Airbus 340 supplémentaires

Tunisair a ajouté, dans un communiqué publié hier, que l'équipage sera renforcé à bord des avions loués afin de répondre à la demande supplémentaire, outre l'envoi d'une équipe multidisciplinaire aux Lieux Saints, comportant 40 agents et responsables, pour veiller aux opérations d'enregistrement et d'embarquement départ à partir des aéroports de Jeddah et Médine.

Le transporteur national garantira les vols à partir des aéroports internationaux de Tunis-Carthage, de Monastir, de Sfax-Thyna, de Tabarka-Aïn Draham, de Gabès-Matmata, de Djerba-Zarzis et de Tozeur-Nefta.

La société a mis à la disposition de ses passagers pèlerins et leurs proches ces numéros pour avoir d'amples informations : (00216)31370025 et (00216)31370031.

A rappeler que l'Oaca (Office de l'aviation civile et des aéroports) a annoncé que 72 vols en aller et retour ont été programmés pour le transport des pèlerins tunisiens et que le premier vol retour est programmé pour le 6 septembre 2017 alors que le dernier est prévu pour le 21 septembre prochain, sachant que le premier vol transportant les pèlerins vers les Lieux Saints à partir des aéroports tunisiens a décollé hier, jeudi 10 août.