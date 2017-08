Tunisie: Les jeunes montrent leurs crocs

L'essentiel, selon l'entraîneur de l'équipe José Da Mota, est que «l'objectif assigné à travers cette participation a été réalisé sans ambages, à savoir l'intégration de certains jeunes aux potentialités intrinsèques bien plausibles qui a été réussie. Désormais, on peut compter sur un effectif beaucoup plus large et avec des moyens qui nous permettent de viser plus haut», a-t-il enchaîné.

Des joueurs, comme le gardien Mohamed Hédi Gaâloul, plébiscité comme le meilleur au poste du tournoi, Firas Ghaouat, lui aussi s'est distingué par ses incursions balle au pied et son sens du but, avec trois buts réussis avec panache, aux côtés d'autres joueurs qui ont réussi leur baptême du feu avec l'équipe première, à l'instar de Walid Karoui qui s'est bien comporté dans son rôle de relayeur, tout comme Raymond Monday, qui vient de rejoindre l'équipe après quelque six mois passés sous les couleurs de l'olympique de Béja dans le cadre d'un prêt.

En bref, le CSS, quoique privé de recrutements, suite à la sanction que lui avait infligée l'instance pénale de la Fifa, a pu puiser dans son réservoir pour trouver des solutions de rechange.

Des raisons d'y croire

L'effectif est à quelques jours du coup d'envoi de la nouvelle saison, presqu'au complet, en dépit des problèmes de santé qui ont éloigné des terrains de jeu son gardien international, Rami Jridi, lequel n'est pas sûr d'être au top le jour de la rentrée, face à l'US Monastir, tout comme l'avant, Walliou N'doye, encore indisponible.

Quant au latéral droit, Hamza Methlouthi, plus préoccupé ces derniers temps par son mariage, il commence à retrouver sa forme d'antan.

Pour le défenseur axial Amamou, il est pour le moment écarté de l'effectif pour des raisons inhérentes à son refus de prolonger son contrat avec le club. Le retour en forme du défenseur Mahmoud Ben Salah a permis au staff technique sfaxien de pallier cette défaillance et de bénéficier de l'expérience consommée de Ben Salah et de celle de son coéquipier dans l'axe de la défense, Yacine Meriah.

Pour plus de complémentarités

Les séances d'entraînement programmées en cours de semaine comportent surtout des exercices à consonance technico-tactique, comme c'était le cas hier à travers la séance effectuée sur le terrain central du M'hiri, et au cours de laquelle un match d'application a été disputé entre les deux équipes A et B du club. L'occasion a été mise à profit par le staff technique pour corriger certaines fautes de positionnement des joueurs et opter surtout pour un système qui accorde la priorité à la complémentarité entre les lignes.