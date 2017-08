Tunisie: L'éternel combat

Trois ans plus tard, NBC et Universal Pictures ont envisagé de concevoir une trilogie de films ainsi qu'une série basée sur les romans, avec Ron Howard à la réalisation, mais là encore, la complexité de cette adaptation a empêché les choses de se concrétiser. A ce moment, Hugh Jackman, Daniel Craig puis Javier Bardem et Viggo Mortensen étaient pressentis pour se glisser dans la peau du personnage principal. En 2015, Sony Pictures Entertainment et Media Rights Capital ont annoncé qu'ils comptent se lancer dans une adaptation de «La Tour sombre», ce qui a donné lieu au film réalisé par Nikolaj Arcel, porté par Idris Elba et Matthew McConaughey.

«La tour sombre» (The dark tour) est un projet qui ne date pas d'aujourd'hui. En 2007, Stephen King avait vendu les droits de sa saga littéraire «La Tour sombre» à J. J. Abrams et Damon Lindelof (créateurs de la série Lost), mais les deux hommes ont par la suite renoncé à se lancer dans cet ambitieux projet destiné au petit écran.

