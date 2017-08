Sénégal: Sortie nationale de courts métrages au grand Théâtre - Ce que nos images disent de nous...

La plupart des neuf courts métrages qui étaient de sortie ont été primés ici ou à l'étranger, à une ou plusieurs reprises. La très officielle rencontre avec le public, c'était ce mercredi 9 août au Grand Théâtre National, avec la bénédiction de la Direction de la Cinématographie.

Entre les héroïnes du quotidien, de fiction, ou avec un air de déjà-vu, certaines histoires nous ont interpellés, émus, fait rêver, ou rire. Peut-être nous ont-elles réconciliés avec nous-mêmes, peut-être n'avons-nous pas tout compris, mais disons que ces parts de mystère font partie du jeu...

C'est peut-être cela le petit côté glauque de «Djibril», le court métrage du réalisateur Liman Seck : l'enlèvement d'un enfant presque seul dans un cimetière, et ces pierres tombales pas anonymes. Les petits points en moins? Peut-être le jeu d'acteurs lui-même, hésitant par endroits, l'impression d'un texte récité, parfois désincarné. Mais le film se rattrape à sa façon, avec sa musique, entre Wasis Diop et Yandé Codou Sène, et sans doute aussi avec son histoire.

«Djibril», comme Djibril Diop Mambéty, est un hommage au réalisateur du même nom. Un cinéaste aux talents de conteur, proche des petites gens, qui faisait surtout des films pour ceux d'entre nous qui ont su garder leur âme d'enfant. C'est ce que raconte «Djibril», et le film est assez cohérent: on y découvre comment faire des films, rien qu'en «fermant les yeux», derrière le regard d'un trio d'étudiants nostalgiques du maître. Décédé en 1998, Mambéty est pourtant présent dans ce court métrage de Liman Seck. Mais à sa façon, forcément, discrète et symbolique, de la référence (avec allégeance au Magister) à certains de ses films («Hyènes» ou «La petite vendeuse de soleil»), à ce faux-fantôme de Mambéty, qui joue les esprits bienveillants ou les anges gardiens.

Mais la soirée de ce mercredi 9 août au Grand Théâtre National, avec la sortie nationale de près d'une dizaine (9) de courts métrages conçus par de jeunes réalisateurs, qui nous ont valu quelques distinctions et autres citations à l'étranger, passerait quasiment pour un hommage aux femmes...

Ces héroïnes du quotidien

Hommage à ces héroïnes du quotidien qui savent renaître de leurs cendres, et qu'il suffirait d'aller trouver, là-bas derrière les rails (Guinaw Rails), entre les maisons rongées par l'eau, et ces autres, vieilles bâtisses lézardées où l'on apprend très vite à patauger entre les flaques.

Ndèye Fall, personnage pas fictif de «J'existe», docu-portrait signé El Hadj Demba Dia, fait de la magie avec trois fois rien, sans avoir peur de se dédoubler, quitte à se fragmenter...Mère-courage d'un ménage à trois, vendeuse de charbon presque par accident, etc.

Un ménage à trois ? L'impossible compromis ! Sophie, du nom de ce personnage de fiction monté de toutes pièces par la réalisatrice Fatou Touré Ndiaye, mais avec un air de déjà-vu, se sent trahie : son époux vient de lui annoncer qu'il en a épousé une autre. Après le déni, le vide, jusqu'aux larmes, voilà que le spectateur découvre la Sophie conquérante, camouflée sous ses robes passe-partout, qu'elle finit d'ailleurs par troquer contre des vêtements seconde peau et des talons-aiguille plantés dans le sol, qui a l'air de prendre des coups. Une bluffante métamorphose, qui ne laissera pas de marbre le public : on entendra les cris de ces messieurs !

Récits initiatiques

Idem pour «La Boxeuse», de la réalisatrice Iman Djionne, qui a voulu rendre hommage, à sa façon, à son grand- père «Tidiane Djionne, ancien champion de boxe». Interprété par la jeune Aminata Sarr, novice à l'écran, le personnage découvre, un peu par hasard, une paire de gants de boxe rouges presque magiques qui a l'air d'avoir été faite pour elle. Un peu comme des excroissances, sinon comme un révélateur, puisqu'ils donnent des coups ou règlent des comptes à sa place. Adama fait sa mue, se cherche... Jusqu'au trouble. Le film de Iman Djionne cache mal son côté récit initiatique ou «conte urbain », où la paire de gants rouges vient jouer les symboles : les enlever, ce serait un peu renoncer, abdiquer, subir...

L'autre récit initiatique ou conte philosophique de cette soirée- courts métrages ? Peut-être «Xale bu rerr» (Un enfant perdu) de Abdou Khadir Ndiaye. Un étrange gamin de la ville, qui pointe du doigt le ciel, quand on lui demande d'où il vient, et qui découvre une ville, dans la ville, quelques leçons de vie et le goût de l'aventure, là-bas, de l'autre côté de sa maison aseptisée, où les gamins, qui vivent à la dure, font de petits boulots et jouent à des jeux dangereux, sans oublier d'avoir encore le cœur sur la main.

Partir...

Et puis ce classique de nos représentations : le voyage, l'émigration. Avec «Une place dans l'avion» de Khadidiatou Sow, qui a réussi la prouesse d'en parler sans le pathos habituel, entre légèreté, humour, scènes cocasses, tranches d'absurde et de jeu... Cet avion où l'on grimpe sans formalités, où les places sont limitées, où tout le monde court comme il peut, et où les coups bas sont de rigueur : voler un vélo pour aller plus vite, faire des crocs-en-jambe, etc. Normal quand, dans la peau de l'acteur principal, vous avez quelqu'un comme Cheikhou Guèye, en version locale, donc du Sanekh brut, pur jus, mais sous- titré, qui n'a pas besoin d'artifices pour vous arracher des éclats de rire. Le public ne s'en est d'ailleurs pas privé !

Le mystère

Co-signé par Pape Bouname Lopy, Christoph Rolin et Marc Recchia, «Dem Dem» a sans doute été le plus déconcertant des courts métrages de la soirée. Un film plein de silences, de poésie, et de mystères, qui raconte l'histoire de Matar, un jeune pêcheur qui ramasse un jour un passeport belge. Coïncidence troublante, l'homme sur la photo lui ressemble étrangement. Comment est-ce possible? Serait-ce lui dans une autre vie ? D'où vient Matar, qui ne parle d'ailleurs que de partir (partir où), comme s'il appartenait à un autre monde ? Le sait- il vraiment ? Matar se cherche dans la glace, scrute les moindres traits de son visage... On le soupçonnerait presque de vouloir correspondre au profil sur le passeport.

A côté, Matar a ses petits rituels et une sorte de langage codé avec Nzibou, le très solitaire «fou-savant» du village, une sorte de personnage nietzschéen, mi- fou, mi- sage philosophe, un drôle d'oiseau qui s'amuse à toucher le ciel à l'aide de sa règle en bois, et qui a une histoire pour chaque nuage. Et comment ne pas parler de la petite déception de la soirée, avec la projection écourtée, pour des problèmes techniques, du «Ramatou» de Mor Talla Ndione, primé au dernier Clap Ivoire. Meilleure photographie, une distinction parfaitement méritée, pour un film qui nous interpelle, dès ses toutes premières images. Avec l'air de dire que, entre nos comportements irresponsables et nos constructions anarchiques, sans foi, ni loi, nous sommes peut-être responsables du malaise de ce petit « Ramatou» qui boitille au marigot de Mbao.

Mais disons que, malgré les couacs, le public, lui, venu très nombreux, est resté très fair-play.