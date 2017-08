Tunisie: La FTF appelle au respect du coup d'envoi des rencontres

La Fédération tunisienne de football (FTF) a appelé, dans un communiqué publié mercredi, à respecter le coup d'envoi des rencontres et toutes les mesures d'organisation à l'intérieur et à l'extérieur des stades, et ce, afin d'assurer le bon déroulement des rencontres des Ligues 1 et 2 de football professionnel de la saison 2017-2018.

La FTF annonce à cet effet que des mesures disciplinaires seront prises à l'encontre de tous ceux qui ne respectent pas ces mesures et qui entravent le coup d'envoi ou le déroulement des matches.

Par ailleurs, la FTF a également décidé de supprimer 20% des primes accordées aux officiels désignés pour les matches (arbitres, commissaires, coordinateurs...) en cas de retard du début des rencontres.

L'instance fédérale a recommandé, dans ce même communiqué, aux arbitres d'appliquer avec rigueur les mesures visant à assurer le bon déroulement des matches, réitérant son attachement à préserver les droits légaux de ses officiels et son soutien aux différentes décisions prises telle que la suspension des rencontres en cas de dépassement.

Rappelons que le coup d'envoi du championnat de la Ligue 1 sera donné mardi 15 et mercredi 16 août courant.

Large victoire de l'Etoile sur l'OM Médéa

L'Etoile du Sahel a dominé la formation algérienne de l'Olympique de Médéa (Ligue 1) 6-1, en match amical disputé mercredi à Tabarka, dans le cadre d'un stage préparatoire en vue de la saison 2017-2018.

Les buts de l'Etoile ont été inscrits par Amine Chermiti (doublé), Alaya Brigui, Slim Ben Belgacem, Bahaeddine Sallami et Ahmed Radaoui. Lors de la première journée de la Ligue 1 de football professionnel, la formation étoilée affrontera le CA Bizertin, le 15 août à Menzel Abderrahmane.

L'Algérien Boudebouz rejoint Séville pour 4 ans

Le milieu offensif international algérien de Montpellier (Ligue 1/France), Ryad Boudebouz, qui était sous contrat jusqu'en juin 2019, a signé officiellement pour quatre ans au Bétis Séville (Liga 1/ Espagne) pour un montant de 7 millions d'euros, a annoncé le club espagnol sur son site officiel.

«Aujourd'hui, je fais un pas dans ma carrière en signant dans un club emblématique d'Espagne. J'ai envie d'évoluer, et d'aller chercher des Coupes, je sais qu'avec ce club, je pourrais le faire pour aller chercher encore plus haut», a déclaré Ryad au site officiel du Bétis Séville.

L'Algérien, âgé de 27 ans, a jugé qu'il était temps pour lui d'aller voir ailleurs. Il rejoint le Bétis, 15e du dernier exercice en «Liga», où évolue déjà son compatriote Aissa Mandi, coéquipier en sélection.

Boudebouz, formé à Sochaux et passé par Bastia, avait rejoint l'Hérault à l'été 2015 selon la volonté de Rolland Courbis, alors entraîneur, où il a inscrit 11 buts et réussi 9 passes décisives lors de la saison écoulée. L'international algérien (25 sélections) quitte le championnat de France, après neuf saisons, 301 matches, 45 buts et 53 passes décisives. Son transfert pourrait rapporter entre 7 et 10 millions d'euros à Montpellier.