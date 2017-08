Tunisie: Repartir du bon pied

Aujourd'hui : Tunisie-Mexique ; 12 août : Tunisie-Russie ; 14 août : Tunisie-Serbie

Les seniors à Séoul

Place maintenant à la sélection nationale seniors. Le nouveau sélectionneur national Toni Gerona et son adjoint Amor Khedhira ont programmé deux stages bloqués du 17 au 19 juillet à Nabeul puis du 24 juillet au 4 août à Aïn Draham. Les joueurs ont été soumis à un rythme soutenu où trois séances d'entraînement quotidiennes étaient programmées et réservées essentiellement au volet physique et à la musculation. Depuis hier, le sept national est en Corée du Sud pour participer à un tournoi triangulaire avec le pays organisateur et l'Iran. Quatre séances d'entraînement sont au programme sur place. Le premier match face à la Corée du Sud est prévu dimanche 13 août et le second face à l'Iran aura lieu le 14 août.

Le staff technique national a retenu les 16 joueurs suivants pour le voyage en Corée du Sud.

Gardiens de but : Makram Missaoui et Marouane Soussi (Club Africain)

- Ailiers gauches : Rafik Bacha (Club Africain) et Chafik Boukadida (ES Tunis).

- Arrières gauches : Mohamed Ridha Frad (EM Mahdia), Zoubaïer Essaïes (Club Africain) et Oussama Jaziri (ES Tunis).

- Demi-centres : Kamel Alouini (sans club), Khaled Hadj Youssef (Al Arabi Qatar) et Achref Saâfi (ES Sahel).

- Pivots : Jihad Jaballah (ES Sahel), Makram Slama (Club Africain), Mustapha Ben Fadhel (ES Tunis).

- Arrières droits : Oussama Hosni (Club Africain), Nidhal Amri (ES Tunis).

- Ailier droit : Issam Rzig (ES Sahel).

Notons que Majed Hamza, blessé au genou, et Marouane Chouiref autorisé à regagner les rangs de sa nouvelle équipe en Turquie, ne sont pas du voyage en Corée du Sud. Rappelons que cette participation au tournoi Séoul Cup entre dans le cadre de la préparation du sept national à la prochaine édition du championnat d'Afrique des nations du Gabon en janvier 2018.