Tunisie: La guitare suisse à l'honneur

Le récital animé par le guitariste suisse, accompagné par le quatuor tunisien Cadences et baigné dans les lueurs tremblotantes de dizaines de bougies avait séduit et les spectateurs et le musicien, qui décide alors de revenir en Tunisie pour poursuivre un échange artistique plein de promesses.

L'association Aloès et l'ambassade de Suisse concrétisent cette ambition et rendent le rêve possible : demain, 12 août, Christoph Denoth participera à la 32e édition du Festival international de musique symphonique d'El Jem. Il sera accompagné par l'Orchestre symphonique tunisien et ses 60 musiciens, sous la direction du chef d'orchestre Hafedh Makni et jouera le fameux concerto de Aranjuez ainsi qu'une «Serenata espagnola».

«Le langage de la musique est international. Nous n'avons pas eu beaucoup de mal à nous comprendre et à communiquer malgré les distances», répéteront au cours de la conférence de presse Hafedh Makni et Christoph Denoth.

Dans cet impressionnant amphithéâtre romain classé par l'Unesco en 1979, d'autres solistes se produiront la soirée de demain, le violoniste Amine Triki, la mezzo-soprano tunisienne Emira Dakhlia et le ténor italien Gianni Bruschi. Ces derniers chanteront pour le bonheur du public des partitions très connues, dont, «O Sole Mio», «Le Temps» d'Aznavour, «Carmen» de Bizet, «Canzone d'El velo» de Verdi...Des œuvres typiquement méditerranéennes résonneront en cette soirée de clôture au festival international d'El Jem.

Afin d'ouvrir l'événement à un public plus large, l'ambassade de Suisse a invité une dizaine d'élèves du conservatoire de musique Adw'art, créé en août 2016 pour les enfants des quartiers défavorisés de Tunis, à assister au récital. Belle initiative. Christoph Denoth, lui, finira son périple tunisien à Djerba, là où feu Hamadi Chérif a ouvert son Centre d'art et de culture de Sidi Jmour, son projet de vie. Pour le bonheur des Djerbiens, Denoth se produira le 17 août au Fort Ghazi Mustapha.