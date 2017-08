Sénégal: Soirée courts métrages - La direction de la cinématographique donne une vitrine au 7ème ART sénégalaise

Sous l'égide du ministère de la Culture et de la Communication, la direction de la Cinématographie a mis à l'honneur le cinéma sénégalais, avec la sortie nationale de 9 films ce mercredi 9 août au Grand Théâtre National.

Quatre de ces films ont d'ailleurs bénéficié du soutien du Fonds de promotion à l'industrie cinématographique et audiovisuelle (Fopica) : «Une place dans l'avion» de Khadidiatou Sow, « Xale bu rerr » de Abdou Khadir Ndiaye, « Djibril » de Liman Seck et « La Boxeuse » d'Iman Djionne. Au cours de cette même soirée, Abdel Aziz Boye, encadreur à Ciné-Banlieue et Ciné-Ucad, a eu droit aux hommages des nombreux jeunes qu'il a formés.

Pétris de talent et de créativité, de jeunes passionnés et professionnels du septième art ont fait leurs preuves ce mercredi 9 août au Grand Théâtre National. Une salle remplie et parfumée d'atmosphères contrastées, tantôt des éclats de rire, tantôt un silence de cathédrale pour certains passages un peu tristes.

A côté de cette jeune génération de cinéastes, de nombreux passionnés de cinéma, des hommes de Culture comme le Pr Massamba Guèye, et un grand monsieur du cinéma, le très discret Abdel Aziz Boye, formateur à Ciné-Banlieue et à Ciné-Ucad, à qui l'on a rendu un vibrant hommage, en plus d'un standing ovation.Parmi les réalisateurs, nombreux sont en effet ceux qu'il a formés.

Dans les discours prononcés, l'on entendra dire qu'il leur a transmis de façon extraordinaire le virus du cinéma. Le directeur de Cabinet du ministre de la Culture et de la communication, Rémi Sagna, affirme son implication et sa volonté de continuer à soutenir le cinéma sénégalais : «Ces réalisateurs sont des sujets qui s'engagent dans la recrudescence du cinéma sénégalais. Le département de la culture va continuer à appuyer la formation professionnelle des acteurs du milieu et tous les cinéastes auront à leur disposition tout le soutien nécessaire pour réaliser des œuvres riches en qualité».

La plupart de ces courts métrages bénéficiaires du Fonds de promotion à l'industrie cinématographique et audiovisuelle (Fopica) ont été primés : « Xale bu rerr » de Abdou Khadir Ndiaye, qui a représenté le Sénégal à la dernière Berlinale, est reparti du festival du film Africain, Asiatique, Amérique latine de Milan (mars 2017) avec le prix de la meilleure fiction court métrage, et le prix CINT (Association des cinéastes italiens).

La réalisatrice Iman Djionne («La Boxeuse», meilleur court métrage Mis Me Binga 2017 au Cameroun) affirme sa satisfaction pour l'évènement : «Cette projection est une bonne initiative de la part de la direction de la Cinématographie et du Grand Théâtre, et ça nous permet de promouvoir la visibilité de nos productions. Vu qu'il y' a un problème de distribution de films de la production locale au Sénégal, surtout concernant les courts métrages.

Mais j'ai eu à être appuyée par le Fopica, d'un montant de 20 millions, et ceci stimule la réalisation cinématographique. Au niveau de la direction cinématographique, on sent que la volonté est là, bien qu'il y ait tout un travail à faire mais petit à petit... Déjà, ils viennent de sortir des cartes professionnelles ».

Quant au réalisateur El Hadj Demba Dia (« J'existe), il plaidera surtout pour «que les films sénégalais soient vus par le public sénégalais ».