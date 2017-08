Sénégal: Baccalauréat 2017 - 31,6% d'admis - Le taux de réussite chute de 5 points

Le Projet d'appui au pastoralisme et à la stabilité dans le Sahel et la corne de l'Afrique (PASSHA) a… Plus »

S'agissant S2 A, 20 sont passés au 1er tour et 11 au second tour. Soit 71,1% de réussite avec 1 mention Bien, 4 Abien et 26 Passables, sur 45 candidats présents. Sur 35 candidats en S5, 18 ont réussi soit 40% de taux de réussite, 4 sont passés au 1er tour, un candidat a obtenu Abien et 13 Passables.

Pour les séries littéraires, la série L1B affiche un taux de réussite de 100%. Tout comme la série S1A - les scientifiques - qui a fait carton plein. S'en suivront la série L1A et S1 qui ont obtenu respectivement 90% et 84,6% dont 412 sont passés au 1er tour soit 71,4%.

Pour 2017, ils sont 3026 candidats à enregistrer des mentions contre 2921 en 2016. 25 pour la mention très bien. 409 et 2592 pour respectivement la mention Bien et Assez-bien.

